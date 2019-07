Evropský navigační systém Galileo po týdenní poruše opět funguje

Navigační systém Galileo je plánovaný evropský autonomní globální družicový polohový systém (GNSS), který by měl být nezávislou obdobou amerického systému Navstar GPS a ruského systému GLONASS. Jeho výstavbu zajišťují státy Evropské unie prostřednictvím Evropské kosmické agentury (ESA) a dalších institucí.

GSA na svých stránkách uvedla, že uživatelé systému už mohou zaznamenat známky oživení navigačních a časových služeb, ačkoli stále ještě mohou nastat určité výkyvy. Agentura nyní sestaví nezávislou vyšetřovací komisi, která má identifikovat hlavní příčiny problémů, aby se v budoucnu neopakovaly. GSA už dříve oznámila, že detailnější informace o incidentu zveřejní v pátek.

Příští rok by měl fungovat plný provoz

Galileo je evropský globální satelitní systém, který by díky třiceti satelitům ve vesmíru měl být přesnější při určování polohy než americký konkurenční systém GPS. V současnosti je na oběžné dráze 26 satelitů, čtyři další by měly být vypuštěny do konce příštího roku.

Služby Galileo jsou od roku 2016 v takzvaném iniciačním (testovacím) provozu. Znamená to, že systém už je sice schopen poskytovat své služby, ale stále pokračuje jeho výstavba a konfigurace a posiluje se jeho robustnost. Plný provoz je plánován až po roce 2020.