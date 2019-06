Auta bez řidiče způsobí ještě větší přetížení měst, varuje švýcarská studie

Studie, která simulovala, jak by se Curych v příštích dvaceti letech vyrovnal se zavedením taxislužby bez řidiče a soukromých samořízených vozidel, měla překvapivé výsledky. „Nabídka sdílených jízd by nepřinesla snížení počtu soukromých vozidel. Automatizovaná doprava by dokonce mohla vyústit ve zvýšení počtu ujetých kilometrů,“ uvádí studie.

Její závěry odporují předchozím předpokladům o vlivu samořízených vozidel. V roce 2014 studie v Singapuru dospěla k závěru, že se zavedením samořízené taxislužby může být celková poptávka po mobilitě pokryta třetinou stávajících vozidel.

Obdobná studie v texaském Austinu předpověděla, že taxíky s autonomním řízením by mohly vést ke snížení počtu vozidel až o 90 procent. Tyto studie vedle jiných faktorů ovlivnily strategie alternativních přepravců jako Uber a Lyft.