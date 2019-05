Archeologové našli poslední škuner, který pašoval do Ameriky otroky

Dovážet otroky do Spojených států amerických bylo sice nelegální od roku 1808, ale pašeráci lidí se přes Atlantik plavili dál ještě po desetiletí. Z poslední cesty ze západoafrického Beninu dovezli otrokáři do přístavu Mobile v Mexickém zálivu 110 zajatců. S lodí pak odpluli do říční delty severně od města a spálili ji, aby o jejich nelegální aktivitě nezůstal žádný důkaz.

Zbytky škuneru se přesto podařilo najít, i když až loni v lednu místnímu reportérovi. Na identifikaci lodi od té doby pracovali vědci.