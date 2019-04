Eliášův oheň by mohl pomoci léčit plísně na kůži, zjistili čeští vědci

Výboje nízkoteplotního plazmatu před bouřemi někdy srší na stožárech lodí nebo na křídlech letadel. Nebezpečné ale nejsou.

„Je to statická elektřina. Lidi se bojí, že to letadlo spadne, ale to jsou jevy zcela neškodné,“ ujistil Jaroslav Julák z Ústavu imunologie a mikrobiologie z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Výzkum českých vědců naopak ukázal, že takzvaný oheň svatého Eliáše je možné využít pro léčbu, ničí totiž bakterie. Díky tomu se daný druh plazmatu běžně využívá třeba pro sterilizaci nástrojů. Ovšem působit může taky přímo na lidskou kůži a léčit některá plísňová onemocnění.