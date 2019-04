Proč Notre-Dame nehasili z letadel, jak radil Trump? Katedrála by se pod vahou vody mohla zřítit

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!

Ještě v době, kdy francouzští hasiči bojovali s požárem katedrály Notre-Dame, ozval se na Twitteru americký prezident Donald Trump s radou. Doporučil, že by možná mohly pomoci létající tankery s vodou: „Je tak strašné sledovat masivní požár katedrály Notre-Dame v Paříži. Možná by se daly použít létající tankery s vodou. Musí se konat rychle“!

Jeho myšlenka se objevovala v průběhu večera mnohokrát – proč francouzští záchranáři nepoužili vrtulníky nebo letadla, která by požár „bombardovala“ vodou, se ptaly tisíce lidí na sociálních sítích.

Ještě v průběhu požáru na to reagovala francouzská Civilní obrana. Upozornila, že pokud by se na stavbu shodilo větší množství vody, mohlo by to vést k jejímu rychlému kolapsu a navíc by to zřejmě způsobilo velké poškození také u okolních budov. „Stovky pařížských hasičů dělají vše, co mohou, aby dostali příšerný požár pod kontrolu, s výjimkou bombardování vodou z letadel – to by vedlo ke zřícení celé struktury katedrály.“

Protože se dotazy stále opakovaly, agentura se pokusila vysvětlit problém ještě detailněji: „Ať už by voda byl svržená z letadla nebo z vrtulníku, hmotnost vody a intenzita jejího dopadu i z nízké výšky by mohly poškodit strukturu Notre-Dame a způsobit další poškození na okolních stavbách.“

Potvrzuje to i řada expertů na hašení požárů – bombardování vodou se dá sice použít skvěle na lesní porosty, ale nikoliv na domy, které jsou nepříliš stabilní. „Pokud byste dům zasáhli shora tunami vody, zničí to celou stavbu a udělá to situaci ještě horší,“ uvedl pro CNBC bývalý šéf newyorských hasičů Wayne McPartland. „A pokud byste minuli, mohli byste zasáhnout lidi na ulicích.“

Jakou sílu má voda:

Kdy se hasí shora

Jak uvedli francouzští hasiči – „uvnitř stavby jsme užitečnější“. Hašení požárů shora, tedy pomocí letadel nebo vrtulníků, se sice používá v současné době relativně často, ale ve zcela jiných situacích.