Moravskoslezský kraj vsází na vodíkovou dopravu. Měla by přinést čistší vzduch

Cíl pro příští desetiletí v Moravskoslezském kraji je minimum zplodin z veřejné dopravy. „Proto je zavádění vodíkových autobusů a železnice naprosto klíčové,“ uvádí Vladimír Maryška z Odboru dopravy a chytrého regionu. Do roku 2025 by mělo na silnicích v kraji jezdit třicet autobusů na vodíkový pohon. Prvních deset by se už během dvou let mělo objevit v Ostravě.

Zatím pro ně ale chybí infrastruktura. Jediná plnicí stanice v Česku je v Neratovicích. Proto teď stát podpoří stavbu dalších čtyř. Plnička na vodík by měla do dvou let vzniknout například na ostravském Hranečníku, který je důležitým přestupním uzlem pro dálkové i městské spoje.

Vodík místo ropy?

Technologie vodíkového pohonu autobusů je podle odborníků zvládnutá a bezpečná. Princip vymyslel už na začátku 19. století francouzský vynálezce Francois Isaac de Rivaz. Roku 1807 dokonce jako první na světě vyrobil spalovací motor, který byl poháněný směsí plynného vodíku a vzduchu. Vodík je díky tomu starším pohonem automobilů než ropné produkty.