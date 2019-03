Astronomové objevili 83 supermasivních černých děr z doby, kdy byl vesmír ještě v kolébce

Věda zatím ale byla schopná zkoumat jen ty nejzářivější z nich, které představují ty nejmasivnější černé díry; nyní se ale astronomové zaměřili na ty slabší. K výzkumu využili data z přístroje Hyper Suprime-Cam, který je součástí dalekohledu Subaru na vrcholku hory Mauna Kea na Hawaji. Tento přístroj je schopný sledovat velkou část oblohy, proto mohl zkoumat značné množství zdrojů.

Když byl vesmír mladíkem

Během pěti let takto zkoumali oblohu po tři sta dní. Výsledkem je objev 83 dříve neznámých velmi vzdálených (a tedy velmi starých) kvasarů. Protože ve zkoumané oblasti již dříve našli 17 objektů stejného typu, byli schopní spočítat, jako jsou tyto černé díry pravděpodobné.

Vyšlo jim, že ve vesmíru je v každém krychlovém giga-světelném roku (9,46x1018 km) jedna supermasivní černá díra. Jinými slovy: kdyby se rozkrájel vesmír do kostek, jejichž strana by byla dlouhá miliardu světelných let (světelný rok je jednotka délky, kterou urazí světlo za rok), tak v každé kostce najdete jednu supermasivní černou díru.

Vzorek kvasarů v této studii je od Země vzdálený přibližně 13 miliard světelných let, tedy je člověk pozoruje v podobě, v jaké existovaly před 13 miliardami lety. Protože k Velkému třesku došlo před asi 13,8 miliardy lety, jedná se vlastně o pohled do velmi vzdálené minulosti – do doby, kdy vesmíru bylo pouhých 800 milionů let.