Boeing poprvé otestoval létající elektromobil. Kombinuje to nejlepší z letadla, auta a vrtulníku

Video of OUR FIRST FLIGHT: Passenger Air Vehicle

Všechna tato „létající auta“ spojuje několik vlastností. Nespoléhají se na řidiče, který by při letu mohl ohrozit lidi pod sebou, ale svěřují řízení počítači. Disponují také vždy tichým elektrickým pohonem, který by měl těmto létajícím autům vhodným do městského provozu stačit.

Cíl: doprava nad městy

Tento dopravní prostředek by měl zajišťovat ve městech dopravu na vzdálenost maximálně 80 kilometrů. Pokud by se to podařilo, mohlo by to značně odlehčit přehuštěné dopravě ve světových metropolích.

Prototyp je dlouhý asi devět metrů a 8,5 metru široký, včetně křídel. Jeho pohon i aerodynamické vlastnosti mu umožňují, aby se vznášel jako vrtulník a létal jako letadlo.

„Takhle vypadá revoluce. A to vše díky autonomii,“ chválí stroj prezident Aurora Flight Sciences John Langford. „Právě autonomní ovládání umožní vznik tiché, čisté a bezpečné letecké dopravy ve městech.“