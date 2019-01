Vědci chtějí vytvořit pálivé rajče. Aktivují v něm feferonkové geny

Chilli papričky neboli feferonky jsou z hlediska evoluce dlouho ztracenými bratranci rajčete. Od společného předka se oddělily přibližně před 19 miliony lety, ale stále mají společné značné množství DNA.

Zatímco rajče se vydalo cestou velkých šťavnatých plodů, které se velmi snadno pěstují, chilli se evolučně vyvíjelo zcela opačně: vytvořilo si pálivé látky, kterými odpuzuje predátory. Této látce se říká kapsaicin a právě ona jsou důvodem, proč si drobné papričky lidé oblíbili.

Pěstování feferonek je ale mnohem náročnější než pěstování rajčat, tomu odpovídají i ceny obou plodin. Jenže díky pokroku v moderních technikách genetických úprav je už možné, aby vzniklo rajče, které také produkuje kapsaicin, podobně jako feferonky. Že je to náročné, ale možné, nyní popsali vědci v odborném časopise Trends in Plant Science. Jejich cílem není vytvořit nějakou novou módní pochoutku (i když i to je možné), ale spíše najít způsob, jak levněji a efektivněji získávat kapsaicin a jemu příbuzné sloučeniny (tzv. kapsaicinoidy) pro komerční účely.