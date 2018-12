Izrael pošle na Měsíc elegantního výzkumníka. Sondu tam ponese raketa Falcon miliardáře Muska

Mise, která má odstartovat 13. února příštího roku a pak přistát na Měsíci, je pečlivě připravovaná již několik let. Kdyby uspěla, stal by se Izrael teprve čtvrtým státem světa, jemuž se něco podobného podařilo (po USA, Rusku a Číně). Současně by šlo o první soukromou iniciativu s vlastní sondou na Měsíci.

Za misí stojí neziskové izraelské organizace SpaceIL a IAI. Modul, který izraelští vědci vyrobili, poletí raketou Falcon 9 společnosti SpaceX z Cape Canaveral na Floridě. Bude nejmenší a nejlehčí, jaký kdy na Měsíci byl – váží jen šest set kilogramů.