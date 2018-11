V Brně se učí historie podle videohry Kingdom Come. Podívejte se, jak přednášky vypadají

Hra se odehrává v jednom z nejbouřlivějších období českých dějin, několik let před „husitskou krizí“. Země bez vládce je na pokraji občanské války, krajem se pohybují skupiny německých i rakouských žoldnéřů, o trůn usiluje uherský král Zikmund. Jak to celé dopadne, má v rukou postava, za kterou hraje hráč. Ten se vtělí do kovářského synka Jindřicha, který bude měnit dějiny, nebo si jen užívat dokonalého ponoru do dobové atmosféry.