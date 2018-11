Orangutani umí vyrobit hák, tento úkol přitom nezvládnou ani sedmileté děti

Ohnout kus drátu tak, aby se z něj stal hák, který se pak dá použít třeba na uchopení koše za ucho. To je překvapivě náročné i pro lidské děti ve věku do osmi let. O to větší bylo překvapení přírodovědců, když poprvé pozorovali, jak přesně tohle dokázal udělat orangutan.