Začíná Týden vědy a techniky. Tipy na akce po celé republice

Středa: Úžasné divadlo fyziky (ÚDiF): Všechny barvy duhy, 9:00 (pro školy); 16:00 (pro veřejnost) Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Rektorát Univerzity J.E. Purkyně - MFC Červená aula

Zrak je náš nejdůležitější smysl. Až 80 % informací získáváme ze světla, ať už o tvarech, vzdálenostech, ale také o barvách. Jen si představte, že by svět byl naráz černobílý. ÚDiF se tentokrát zaměřil na to, kde se kolem nás berou barvy a jak je naše oko vnímá. Světlo rozbíjíme a zase skládáme. Vidíme všichni stejnou fialovou? Jak by viděl vaši kostkovanou košili váš pes? A kde se vlastně bere šedá? To a mnohem víc se dozvíte v našem vystoupení.

Čtvrtek: Exkurze do fyzikálně-chemických laboratoří ústavu J. Heyrovského; Praha 8, Dolejškova 3

Exkurze do laboratoří – každou hodinu (od 9 do 17 h): zahrnuje návštěvu tří laboratoří představujících výzkum v oboru fyzikální chemie a vždy trvá 60 minut. V rámci hodinové exkurze se seznámíte s jejich zaměřením, výzkumem, přístrojovou technikou apod. Poslední objednaná exkurze začíná v 16 h. Na exkurze je třeba se rezervovat e-mailem – kvetoslava.stejskalova@jh-inst.cas.cz.

Pátek: Německá kultura za protektorátu; pá 9. 11., 17:00; Brno, Náměstí Svobody 79/13, Knihkupectví Academia

Nacistická kulturní politika v protektorátu si kladla za cíl postupnou germanizaci vybrané části národa, čemuž odpovídaly i zvolené prostředky. Jedním z nich byl zásah do československé kulturní paměti. Některá díla z ní byla jakožto nežádoucí vytlačována, jiná reinterpretována nebo rekontextualizována, další naopak z mocenských pozic protežována.

Proces rekonstrukce kánonu v literární praxi přiblížíme na příkladu vybraných osobností z českého prostředí, jež publikovaly v německém jazyce.

Sobota: Superhrdinové kolem nás; Ostrava, Vítkovice 3004, Svět techniky

Výstava Superhrdinové kolem nás vznikla pod hlavičkou projektu Otevřená věda IV. Znázorňuje vědecké pracovníky z ústavů Akademie věd České republiky jako komiksové superhrdiny, kteří bojují každý den svého pracovního života v nejrůznějších odvětvích vědy.

Záměrem výstavy je ukázat, že tito superhrdinové, které je možné běžně potkat na ulici, v tramvaji či obchodě, každý den tvrdě pracují, aby se zasadili o nové objevy a průlomy ve vědě a výzkumu, aby všem lidem na světě ulehčili život.

Neděle: Tiché hrozby: Bouřlivé počasí; 11:00; Praha 1, Národní 1009/3, Akademie věd ČR, místnost 206

Bouřky, blesky, extrémní srážky, přívalové povodně, krupobití, tornáda. Všechny tyto jevy se vyskytují i u nás v České republice. Jak je studují čeští vědci a jak jejich práce pomáhá lidem v praxi? Co vše již víme o počasí a proč nás často překvapuje? Jak přesné jsou předpovědní modely? Budeme někdy vůbec schopni předpovědět chování atmosféry? Po projekci bude následovat beseda s tvůrci filmu.