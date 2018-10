První československý prezident byl vědec. 100 let české vědy tomu odpovídá

„Sto let české vědy bylo turbulentních. Měla dvě obrovské postavy ještě před rokem 1918, samozřejmě to byl Gregor Johann Mendel a byl to Jan Evangelista Purkyně. První republika byla doba, kde se začala věda skutečně rozvíjet, lidé se snažili trošičku dohnat svět a měli obrovskou výhodu, že mohli jezdit na Západ, že se mohli učit,“ myslí si bývalá předsedkyně Akademie věd (AV) Helena Illnerová.

„Potom byly zavřeny vysoké školy. Po válce to vypadalo, že se vše zase rozběhne, ale komunismus to zase strašně přidusil. Hranice byly zavřené, vědci nemohli svobodně komunikovat a jezdit ven. To vědu strašně utlumilo. Dohánět to teď, to je obrovský úkol,“ shrnula biochemička.

Stejný názor má i historik Antonín Kostlán, který se historii české a československé vědy věnuje dlouhodobě: „Století české vědy je v podstatě 100 let pokusů o zachování dialogu a o zachování zdravého rozumu. To je to, o co se česká věda snaží. Snaží se o to v dobách, kdy to jde celkem takovým konstantním způsobem, ale od sklonku třicátých let až de facto do 31. prosince 1989 ty turbulence naprosto převažují a ovlivňují charakter vědy velice významným způsobem,“ řekl.

První republika byla zlatá éra české vědy

Po první světové válce se rozpadlo Rakousko-Uhersko, vznikl československý stát a prezidentem se stal Tomáš Garrigue Masaryk. V Československu dál působila česká Akademie věd a umění založená v roce 1890. Zároveň vznikaly další vědecké instituce a v roce 1919 také Masarykova univerzita v Brně. Jaroslav Heyrovský objevil princip polarografie, Karel Absolon našel Věstonickou Venuši.

Podle historika Kostlána byla pozice české vědy nebývale silná: „Řekl bych, že je to dáno už tím, že univerzitní profesor seděl v čele státu ve funkci prezidenta. První republika se snažila vážit si vědy, školství, vzdělanosti a snažila se samozřejmě také co nejvíce do této oblasti investovat, zejména v prvním desetiletí do roku 1928. Zásadní byla podle něj proměna možností českých vědců, kteří se najednou dostávali do situace, kdy místo jedné univerzity měli k dispozici de facto tři, protože vedle Karlovy univerzity a Masarykovy univerzity vznikla také Komenského univerzita v Bratislavě, která byla ve svém počátečním stadiu sanována také českými vědci.“