Porod císařským řezem je stále hojnější. V řadě zemí zbytečně, upozorňují lékaři

V roce 2015 se v patnácti zemích, mezi nimiž je například Brazílie, Egypt, Turecko nebo Mexiko, císařský řez uplatnil u víc než 40 procent porodů, oproti tomu v západní a střední Africe to byla pouhá čtyři procenta,„ poukázal Boerma.

Na základě získaných dat pak tým profesora Boerma došel k závěru, že vůbec největší podíl císařských řezů lékaři provedli v roce 2014 v Dominikánské republice, téměř 60 procent dětí. Naopak nejmenší podíl takových porodů autoři zaznamenali v roce 2010 v Jižním Súdánu, a to 0,6 procenta.

Studie má ale podle autorů určité limity. Jedním z nich je například to, že se jim nepodařilo získat data, která by zahrnula všechny země, nebo to, že se některé informace opírají o vlastní zprávy rozvojových zemí, které nemusí být zcela spolehlivé.

Někde císařský řez ještě stále není dostupný

“Císařský řez není dostupný v řadě rozvojových zemí, a to především pro chudé ženy,„ poukázal Boerma se svými kolegy ve své dřívější práci. V rozvojových zemích přitom bohaté ženy podstupují císařský řez víc než pětkrát častěji než ty z chudších poměrů.

“To je částečně způsobené tím, že chudé ženy častěji rodí doma, a i když se dostanou do zdravotnického zařízení, tak je pořád 2,5krát méně pravděpodobné, že porodí tímto způsobem,„ shrnul Boerma.