Litvínov přestavěl staré nádraží na dopravní uzel. Chce být nejmodernější v Česku

„Často všichni tíhneme k jakémusi rázu nádražních objektů, tady se našla odvaha udělat něco moderního. Od základů až po střechu jsou použity nové prvky, je tu modernější způsob vytápění. Je to budova, která patří do 21. století,“ uvedl Svoboda. „Takovýto styl rekonstrukce zatím nikde jinde v republice v plánu zatím nemáme,“ řekl. Moderní nádražní objekt by měl podle ředitele splňovat energetické nároky, bezbariérovost, to, že slouží více účelům, je v něm zázemí pro dopravce a má i startovací byt. „To všechno tato budova má,“ dodal.

Stavaři vyměnili střechu, okna, dveře, sociální zázemí a vznikly přepážky, které slouží železničním i autobusovým dopravcům. O odjezdech a příjezdech spojů informují LCD monitory. Samotná budova, jejíž podobu navrhli architekti, vyvolává podle starostky Litvínova Kamily Bláhové (ANO) rozporuplné reakce. „Někteří ji hodnotí kladně, jiní si ještě nezvykli,“ uvedla.

Zhotovitelem prací na výpravní budově byla společnost Strabag Rail. „Měl jsem zezačátku strach, jak to dopadne. Ale je to úplně super. Budova je moderní, nízkoenergetická, v podkrovní části, která se nevyužívala, je veškerá technologie. Myslím, že se to hodně povedlo,“ uvedl ředitel firmy Jakub Svoboda. Z původního objektu se zachovala pouze část. Celkové náklady činily 23,6 milionu korun.