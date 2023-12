Zelenskyj obchází generála Zalužného, píše Ukrajinska pravda

Generál ale zároveň dodal, že chce také poukázat na nejnovější údaje o stavu mobilizace, kdy nábor nových vojáků ve všech oblastech prudce poklesl. Čili to, co se z politického hlediska jevilo jako rychlé a rozhodné naplnění poptávky veřejnosti, mělo z vojenského hlediska špatné důsledky.

Nevoli může vzbuzovat Zalužného popularita

Podobný efekt mají podle deníku i kádrové změny v ozbrojených silách, jež postihují Zalužného spolupracovníky a destabilizují velení. Zvláštní kapitolu představuje vyšetřování selhání jižního uskupení sil na počátku války, které se zdá být zaměřené proti Zalužnému.

Zelenského nevoli může také vzbuzovat rostoucí Zalužného popularita v průzkumech veřejného mínění, naznačující, že stávající prezident by nemusel uspět v případě, že by se ucházel o znovuzvolení a za soupeře by měl Zalužného.

Napětí mezi oběma klíčovými muži se podle deníku ještě zvýšilo během ukrajinské protiofenzivy. Minulý měsíc Zalužnyj v interview připustil, že se situace na bojišti dostala do slepé uličky. V reakci na to prohlásil, že nepokládá situaci za patovou a že vojáci, kteří se chystají vstoupit do politiky, by neměli současně vést válku. Časopis The Economist koncem listopadu napsal, že Zelenskyj vidí v Zalužném soupeře a že politické hašteření škodí Ukrajině.