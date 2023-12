Izraelská armáda popřela, že znala plán Hamásu na útok ze 7. října

Mluvčí izraelské armády Jonathan Conricus podle BBC popřel, že by Izrael znal plány Hamásu. „Je směšné snažit se propagovat jakoukoli konspirační teorii,“ řekl na tiskové konferenci.

Připustil ale zároveň, že „izraelská armáda (v ten den) nedokázala poskytnout, co měla, tedy ochranu a bezpečnost, Izraelcům“. Až armáda porazí Hamás, provede důkladné vyšetřování, prohlásil Conricus. „Dostaneme se k jádru toho, co se stalo, jak se to stalo a jak tomu lze předejít,“ dodal.