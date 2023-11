Liberálové odmítli koalici s vítězem voleb. Wilders je z toho zklamaný

Strana současného nizozemského premiéra Marka Rutteho, pravicová liberální VVD, nevstoupí do vlády vytvořené euroskeptickou Stranou pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, která zvítězila ve středečních volbách. Prohlásila to šéfka strany Dilan Yeşilgözová-Zegeriusová před příchodem na setkání, kde se měly začít probírat varianty možné vládní koalice. Wilders reagoval, že je rozhodnutím „zklamaný“ a že to práci na vytvoření nového kabinetu „neusnadňuje“, uvedla nizozemská televizní stanice NOS.