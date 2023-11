Trump se může účastnit voleb v Coloradu, i když se podle soudu „podílel na vzpouře“

Žaloba byla postavena na zřídka využívaném čtrnáctém dodatku americké ústavy, podle něhož veřejnou funkci nemůže zastávat osoba, která se účastnila „povstání či vzpoury“ proti ústavě samotné. Do takové vzpoury se sice podle soudkyně Sarah Wallaceové Trump podněcováním svých příznivců 6. ledna 2021 zapojil, když jeho „chování a slova byly faktickou příčinou útoku na Kapitol a podstatně k němu přispěly“, avšak jako tehdejší prezident není jedním z činitelů, na které se dodatek ústavy vztahuje.

Rozhodnutí je podle Reuters vítězstvím pro Trumpa, který čelí několika podobným výzvám před prezidentskými volbami v příštím roce. Jeho mluvčí zdůraznil, že američtí voliči mají ústavní právo vybrat si kandidáta podle svého přání.

Skupina Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), která žalobu podala, počítá s tím, že se odvolá. Rozhodnutí soudu podle ní potvrdilo, že se Trump zapojil do vzpoury.

Hlasovali mrtví, tvrdil Trump

Při útoku na Kapitol, který je sídlem amerických zákonodárců, zemřelo několik lidí a řada dalších utrpěla zranění. Zvláštní vyšetřovatel Jack Smith ho letos označil za bezprecedentní útok na sídlo americké demokracie, který byl podnícen lhaním Trumpa, jenž opakovaně říkal nepravdu o volbách, i když věděl, že tak činí.

Trump například tvrdil, že v Georgii hlasovalo během čtyř dnů deset tisíc mrtvých, nebo že v Arizoně volilo přes třicet tisíc lidí bez amerického občanství. Ani v těchto, ani v případě dalších takových tvrzení to nebyla pravda. Své příznivce Trump ve Washingtonu podobnými prohlášeními burcoval i těsně před útokem na Kapitol.