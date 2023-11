Von der Leyenová přijela do Kyjeva. Ukrajina očekává, že oznámí posun ohledně přístupových jednání

Po jejím příjezdu zaznělo od ukrajinských médií očekávání, že již v Kyjevě von der Leyenová oznámí posun v přístupových jednáních, respektive v přípravě na jednání, která by mohla začít v prosinci.

„Jsem zde, abych jednala o cestě Ukrajiny k přístupu do EU, o finanční podpoře EU k přeměně Ukrajiny na moderní, prosperující demokracii a o tom, jak budeme dál nutit Rusko, aby zaplatilo za svoji agresivní válku,“ uvedla.

Ursula von der Leyenová přijela na Ukrajinu několik dní předtím, než Evropská unie zveřejní zprávu o pokroku Kyjeva při plnění ekonomických, právních a dalších kritérií, která jsou podmínkou pro posun přístupových jednání. A právě to je také důvod, proč přijela.

Šéfka Komise po příjezdu připomněla, že je od února 2022 v Kyjevě pošesté. Dodala, že podobné cesty jsou běžné před představením zprávy o postupu přístupových jednání. Von der Leyenová jednala již s ukrajinským prezidentem, klíčový by ale mohl být její projev v parlamentu. Ukrajinský poslanec Alexij Hončarenko k návštěvě uvedl, že země očekává „pozitivní zprávy“.

Ukrajina požádala o vstup do Evropské unie v únoru 2022 – několik dní po začátku ruské invaze na část ukrajinského území, které měl Kyjev do té doby pod kontrolou. Zda přístupová jednání začnou, by měly rozhodnout členské státy EU na prosincovém summitu. Souhlas vyžaduje jednomyslnou podporu všech členů bloku.