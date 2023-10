Američané přestávají věřit v Boha. Církvi se vyhýbá hlavně mladá generace

Trend potvrzují i američtí duchovní. „Když vidím, jak přímka na grafu míří dolů, není to jen přímka. Odpovídá to tomu, co vídám každou neděli posledních šestnáct let svého života. Chodilo padesát lidí, pak čtyřicet, třicet, dvacet, deset. Není to akademické cvičení, je to můj život,“ podotkl baptistický pastor a politolog Ryan Burge, který působí v kostele ve státě Illinois.

Lidé se považují za agnostiky nebo ateisty. Nejvíc ale přibývá těch, kteří jen nedokáží určit své vyznání. To zároveň neznamená, že jim je jakákoliv forma spirituality cizí. Třeba Dorit Brauerová přišla do USA před dvaceti lety a usadila se v Pensylvánii. Pro zájemce pořádá meditační cvičení, čerpá z východních filosofií.

Mezi účastníky je řada lidí, kteří vyrostli ve věřících rodinách. „Chci lidem navodit prožitek, při němž se napojí především na sebe sama, na hlubší úrovni, ale později taky na svět kolem sebe. A to lze jen zažít, není možné se to naučit v knihách,“ říká Brauerová, která se snaží i o to, aby se lidé na jejich seancích sbližovali a sdíleli mezi sebou radosti i trápení.