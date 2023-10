Polsko svěřilo vybudování první jaderné elektrárny Westinghousu. Na vzestupu jsou i větrné zdroje

Větrná farma Skoczyklody ročně vyrobí asi 100 megawatthodin elektrické energie. „To nám dovoluje dodat proud až do 40 tisíc domácností,“ vysvětluje vedoucí farmy Andrzej Rumik.

Provozuje ji polostátní podnik, který jinak patří mezi největší znečišťovatele, spaluje především uhlí. To má podle plánů vlády skončit až po roce 2049. Jenže přestává se to vyplácet už nyní. Firma proto investuje do obnovitelných zdrojů. „Máme teď dvanáct turbín a plánujeme výstavbu dalších,“ dodává Rumik.

Ráz krajiny se po celém Polsku v uplynulé dekádě proměnil. Zpravodaj ČT to dává do souvislosti i s prudkým rozvojem větrné energie. Ta v současné chvíli pokrývá dvanáct procent roční polské spotřeby, a v následující dekádě to má být ještě víc.