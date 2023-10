Biden žádá urychlenou volbu nového šéfa sněmovny. Podle CNN se bude hlasovat až příští týden

„Občanská válka republikánů ve sněmovně“

Republikáni drží v dolní komoře Kongresu těsnou většinu 221 ku 212 křeslům, k McCarthyho odvolání v úterý tedy teoreticky stačilo, aby kromě všech demokratů zvedlo ruku pět rebelujících republikánů.

„Je nyní odpovědností Republikánské strany, aby ukončila sněmovní republikánskou občanskou válku,“ prohlásil šéf demokratické menšiny Hakeem Jeffries. Demokraté v uplynulých dnech zvažovali, zda McCarthyho svými hlasy v čele komory podrží výměnou za politické ústupky. Jeffries nicméně podle amerických médií na víkendovém jednání za zavřenými dveřmi vydal pokyn, aby tak jeho spolustraníci neučinili, jelikož republikáni podle něj „nejsou schopní se odpoutat od extremistické politiky“.

Většina republikánů ve Sněmovně reprezentantů nesouhlasí s migrační ani ekonomickou politikou demokratického prezidenta Bidena, požadují škrty ve vládním rozpočtu, přísnější dohled na hranicích a chovají nechuť vůči jistým progresivním sociálním změnám. Zhruba pětina zvolených republikánů v Kongresu spadá do radikální frakce Freedom Caucus, jež mimo jiné sdružuje McCarthyho odpůrce.

„(Tato frakce) se pomyslně dělí na dvě hlavní skupiny. První de facto souhlasí s republikánským hlavním proudem, ale má za to, že tito lidé neumějí vyjednávat. Druhá, menší skupina McCarthyho osobně nesnáší a mnoho lidí v Kongresu má za to, že nejednají z dobré vůle a McCarthyho by nepodpořili za žádných okolností,“ komentuje washingtonský zpravodaj týdeníku The Economist Adam O'Neal.

Náhrada za McCarthyho? Objevuje se i Trumpovo jméno

Kromě McCarthyho spekulovala média o několika jménech jako možných nových předsedech dolní komory. Podle Reuters by jím mohli být například Jim Jordan, šéf výboru pro soudnictví a spojenec exprezidenta Donalda Trumpa, Steve Scalise, jemuž vyjádřil podporu iniciátor hlasování proti McCarthymu Gaetz, nebo sám Donald Trump; americká ústava totiž nespecifikuje, že by předsedou dolní komory Kongresu musel být zvolen její člen.

V úvahu připadá také varianta, že plnohodnotným šéfem Sněmovny reprezentantů se stane nyní prozatímní předseda McHenry, McCarthyho spojenec, jenž hlasoval pro jeho setrvání v čele komory.