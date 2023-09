Kim Čong-un se vydal do Ruska jednat o dodávkách zbraní a potravin, píše NYT

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se pravděpodobně vydal vlakem na cestu do Ruska, kde by se měl sejít s ruským vůdcem Vladimirem Putinem. Podle agentury Reuters to v pondělí uvedla jihokorejská televizní stanice YTN s odvoláním na nejmenovaný jihokorejský vládní zdroj. Schůzka Kima s Putinem by se mohla uskutečnit již v úterý, dodala stanice.