Trestní stíhání Trumpa posílila, upevňuje pozici favorita republikánských primárek

Kdyby americká Republikánská strana vybírala svého kandidáta do prezidentských voleb na konci srpna, exprezident Donald Trump by deklasoval soupeře ziskem 59 procent hlasů. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnil list The Wall Street Journal (WSJ). Několikanásobně obžalovaný Trump v něm měl náskok na druhého guvernéra Floridy Rona DeSantise téměř padesáti procentních bodů.