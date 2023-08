Federální proces s Trumpem začne v březnu. V Georgii půjde exprezident k soudu už příští týden

Útok na budovu Kapitolu z 6. ledna 2021:

Zvláštní výbor amerického Kongresu vyšetřující nepokoje v budově Kapitolu z 6. ledna 2021 loni v prosinci jednohlasně doporučil ministerstvu spravedlnosti obžalovat Trumpa a pět jeho spolupracovníků celkem ze čtyř zločinů: napomáhání vzpouře, maření úředního řízení, spiknutí proti vládě Spojených států a spiknutí s cílem učinit nepravdivé prohlášení.

Výbor uzavřel vyšetřování Trumpova jednání jako prezidenta v době, kdy jeho podporovatelé vtrhli do budovy washingtonského Kapitolu, kde se zákonodárci chystali potvrdit Trumpovu volební porážku ve volbách z listopadu 2020. V nich zvítězil současný šéf Bílého domu Joe Biden. Trumpovi příznivci v lednu 2021 na několik hodin ovládli budovu Kapitolu. V důsledku chaosu při vpádu výtržníků do Kongresu zemřelo pět lidí a demokraté se následně rozhodli zahájit proces takzvaného impeachmentu i přesto, že do konce Trumpova funkčního období zbývaly necelé dva týdny.

Do dějin se tak 45. prezident USA mimo jiné zapsal i jako první hlava státu, která dvakrát čelila ústavní žalobě. Poprvé to bylo v prosinci 2019 za možné zneužití pravomocí a obstrukce vůči Kongresu v souvislosti s údajným nátlakem na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev vyšetřoval syna tehdejšího favorita demokratů na nominaci do prezidentských voleb Bidena. V obou případech byl Trump shledán nevinným. Odsouzeno bylo již několik hlavních aktérů násilností v Kapitolu, mezi nimiž jsou také členové extremistické skupiny Oath Keepers (Strážci přísahy). Nejvyšší trest dostal zakladatel skupiny Stewart Rhodes, který byl letos v květnu odsouzen na osmnáct let vězení.

Podle informace agentury Reuters z letošního ledna dědicové zesnulého policisty Briana Sicknicka z Kapitolu zažalovali Trumpa kvůli roli, kterou v policistově smrti údajně hrálo prezidentovo jednání. Policista 6. ledna 2021 bránil budovu Kapitolu a následujícího dne zemřel poté, co prodělal sérií mozkových mrtvic. „Trump úmyslně shromáždil dav a navedl ho k útoku na budovu Kapitolu i na ty, kteří budovu bránili,“ argumentují Sicknickovi dědicové, podle kterých bylo policistovo úmrtí předvídatelným následkem Trumpova jednání.