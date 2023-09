Američtí představitelé stárnou. Množí se otázky, zda jsou schopní své úřady zastávat

McConnell patří k nejvlivnějším americkým politikům, senátorem je už od roku 1985 a je nejdéle sloužícím lídrem republikánů v Senátu v historii. Letos ale několikrát spadl na veřejnosti a přivodil si otřes mozku. Všechny tyto incidenty vyvolávají otázky o jeho zdraví.

„Mohu osobně potvrdit, že na akcích neměl problémy se sluchem, s mluvou a bez problémů všem říkal, jak se soustředí na opětovné získání většiny v Senátu,“ řekl McConnellův poradce Scott Jennings.

Pochybnosti se týkají i senátorky Feinsteinové a prezidenta Bidena

Průměrný věk u stovky amerických senátorů se stále zvyšuje. V současnosti je to pětašedesát let. Nejstarší je devadesátiletá demokratka Dianne Feinsteinová. Objevují se pochybnosti, zda jsou ona, a teď i McConnell, schopni plně vykonávat svou práci.

„Politicky spolu nesouhlasíme, ale je to můj dobrý přítel, takže se s ním pokusím spojit odpoledne. Víc zatím nevím,“ vyjádřil se k McConnellově stavu prezident Joe Biden.

I on je ale dalším z příkladů stárnoucích lídrů USA. Už teď je nejstarším prezidentem v dějinách země a uchází se o znovuzvolení. V případě vítězství by druhý mandát začínal ve věku 82 let. O moc mladší by nebyl ani jeho vyzyvatel, kterým by podle průzkumů mohl být 77letý republikánský exprezident Donald Trump.