Vedra komplikují setkání skautů. Soul v něm chce pokračovat i přes výzvy k ukončení

Jamboree bude pokračovat, uvedl v sobotu podle agentury Reuters jihokorejský premiér Han Duk-so. Jeho vláda se tak rozhodla společně s Korejskou skautskou organizací po konzultacích s ostatními zeměmi. Jihokorejská agentura Jonhap dříve informovala, že organizátoři plánovali na sobotu setkání, aby projednali, zda v akci pokračovat, zrušit, nebo omezit její rozsah. Jamboree má podle plánu skončit 12. srpna.

Upravený program ve snaze akci zachránit

Asijská země zažívá léto, které patří k nejteplejším za poslední roky. Od středy zdravotníci ošetřili kvůli potížím způsobeným horkem stovky účastníků. Teploty na jihu Jižní Koreje, kde se shromáždění koná, podle agentury AP dosahují 35 až 38 stupňů.

Odstoupení amerických a singapurských skautů je novou ranou pro organizátory a jihokorejskou vládu, která v pátek slíbila více cisteren s vodou, klimatizované prostory a zdravotníky ve snaze akci zachránit, podotkl Reuters. Podle AP rovněž organizátoři zrušili aktivity vyžadující těžkou fyzickou námahu.

Podle mluvčí českých skautů Trojak se část původně plánovaného programu zrušila, protože aktivity byly fyzicky velmi náročné nebo nebylo možné zajistit, aby se odehrávaly v interiéru a ve stinných prostorách. Některé akce se kvůli tomu upravily. „Není to tak, že by se rušil program do té míry, že by účastníci neměli co dělat a že by se na místě nedělo nic. Program z velké části probíhá a účastníci navštěvují jednotlivá stanoviště, kde je program,“ informovala. Podle ní se skauti mohou účastnit rukodělných prací a zkoušet si vědecké pokusy.

Na akci se vypravilo kolem čtyřiceti tisíc účastníků z více než 150 zemí, včetně 413 lidí z Česka. Mluvčí organizace Junák – český skaut před několika dny informovala, že nikdo z české výpravy zdravotními potížemi netrpěl. České velvyslanectví v Koreji nicméně pomohlo části českých skautů se zajištěním náhradního ubytování, jídla, pití, autobusů a dalších potřeb. Tábořiště bylo zprvu nepřipraveno, uvedla ambasáda na svém Facebooku.