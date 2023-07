Trump neuspěl se žalobou na CNN, která kritizovala jeho nepodložené výroky o ukradených volbách

Trump podal na stanici žalobu v říjnu loňského roku. V ní poukázal na pět případů, kdy stanice ve svých zpravodajských pořadech či komentářích označila Trumpova nepodložená tvrzení o ukradených volbách za „velkou lež“.

Podle soudce Raaga Singhala, kterého do funkce jmenoval právě Trump v roce 2019, se však tím stanice nedopustila pomluvy, protože tím pouze vyjadřovala svůj názor. Pomluvy by se dopustila, pokud by uvedla nepravá fakta.

Soudce odmítl také Trumpovo tvrzení, že použitím označení „velká lež“ se stanice snažila vytvořit spojitost mezi ním a Adolfem Hitlerem. Podle Trumpa fráze odkazovala na nacistickou propagandistickou kampaň používanou k ospravedlnění pronásledování Židů, dodala BBC.

„Žádný rozumný divák by věrohodně nemohl (nebo neměl) udělat tuto spojitost,“ uvedl soudce. Podle něj z označení nelze odvodit, že by se stanice snažila tvrdit, že se Trump dopouští pronásledování Židů či jiných skupin obyvatel.