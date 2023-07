Hašení požáru na Rhodosu komplikuje silný vítr, pokračují evakuace turistů

„Ve vzdálenosti zhruba deset, patnáct kilometrů od nás je vidět hustý černý dým, který se z této oblasti zvedá, to je známka toho, že tam pořád ještě hoří,“ uvedl v úterý ráno přímo z ostrova Rhodos zahraniční zpravodaj ČT Václav Černohorský.

Předpověď počasí na další dny naznačuje, že vedra neopadnou a dál bude foukat silný vítr. Pomoci při hašení může fakt, že se má vítr v následujících hodinách držet ve stejném směru, oheň by se tak nemusel šířit do dalších směrů.

Hasiči mají na místě stále spoustu práce, do lokality přijíždějí nové jednotky z Athén, především proto, aby ulevily svým vyčerpaným kolegům. „Na rozdíl od noci se po rozednění do vzduchu dostala hasičská technika, která hasičům pomáhá, zapojeny jsou i vrtulníky,“ připojil Černohorský. Na místě, kde štáb ČT natáčel už v pondělí, je prý ale situace o něco lepší.

Spálená je až desetina plochy ostrova

Síla větru podle tamních úřadů dosahovala na Beaufortově stupnici hodnoty osm, šlo zhruba o rychlosti mezi 70 až 80 kilometry za hodinu. „Nejspíše do středy zůstane relativně silný, to samozřejmě hasičům komplikuje jejich práci, protože v nárazech je šance, že se rozloží do větších ohnisek,“ dodal Černohorský.

Podle odhadů ostrovních institucí už oheň spálil plochu o rozloze zhruba 400 kilometrů čtverečních, celková spálená plocha by měla činit přibližně pět set až šest set kilometrů čtverečních. To odpovídá zhruba deseti procentům rozlohy celého ostrova.

„Bylo nutné evakuovat dvacet tisíc turistů ze zasažených oblastí, což byl nápor na infrastrukturu. Viděli jsme chaotické záběry, slyšeli jsme svědectví o chaosu, který evakuaci provázel,“ vyjmenoval zpravodaj ČT. Připojil, že místní obyvatelé z turismu žijí, hotely v nezasažených částech ostrova nadále ujišťují turisty o tom, že se nemusí obávat.