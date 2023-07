Britští konzervativci v doplňovacích volbách ztratili dvě křesla, většina ve sněmovně jim zůstala

Výsledek doplňovacích voleb je odrazem otřesené reputace konzervativců, s níž půjdou do nadcházejících parlamentních voleb, píší britská média. Těsně si udrželi křeslo v londýnském obvodu Uxbridge and South Ruislip, v jihoanglickém Somerton and Frome ho postoupili Liberálním demokratům a v Selby and Ainsty na severu Anglie Labouristické straně.