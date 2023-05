Budapešť chystá školskou reformu. Odbory protestují, výpověďmi hrozí tisíce pedagogů

Ti by měli přijít o status státních zaměstnanců a dostat větší objem práce, třeba o nedělích nebo státních svátcích. Podle vlády je to součást nutné reformy. Podle odborů msta za dlouhodobé protesty.

Do ulic vycházejí už rok. Zprvu za lepší platy i pracovní podmínky učitelů, později kvůli tvrdým zásahům policie. Vysvědčení, které podle studentů vláda nechce vidět, slyšet, ani o něm mluvit.

Zřejmě minimum

Skoro pět tisíc učitelů napříč Maďarskem už avizovalo výpovědi, pokud zákon projde. Týká se to i zaměstnanců na jednom z budapešťských gymnázií. Prozatím se chystají odejít dva učitelé, je ale otázkou času, kdy je budou následovat další.



Problém je podle vedení školy hlavně v nejistotě. „Učitelé na základních školách se zkušeností 26 let vydělávají stejně peněz jako úplný nováček. A to je situace dnes. Podle nových pravidel dostanete jen tolik z rozpočtu, kolik je k dispozici. Což bude zřejmě minimum,“ popisuje András Juhász, ředitel Gymnázia Atilly Jószefa v Budapešti.

Vláda tvrdí, že chce novým zákonem zlepšit kvalitu vzdělávání. Odbory vyzývají k jednání. Emoce ale mezitím přiživuje třeba inflace. Rekordních 24 procent oslabilo platy, které byly už tak pod celonárodním průměrem a zároveň druhé nejnižší v rámci států OECD.