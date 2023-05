Drážďanský soud uložil za vyloupení klenotnice Zelená klenba několikaleté tresty vězení

Výše trestů vězení se pohybuje od čtyř let po šest let a tři měsíce. Obžaloba navrhovala soudu vynést verdikty až do šesti let a osmi měsíců, obhajoba naopak požadovala tresty pod šest let.

Šperky byly dlouho považovány za ztracené, neboť se předpokládalo, že lupiči drahé kameny vytrhali a cenné kovy roztavili. Zlom nastal loni v prosinci, kdy byla větší část šperků do Drážďan vrácena. Byl to výsledek dohody mezi obžalovanými, státním zastupitelstvím a soudem výměnou za nižší tresty.

Čtyři z obžalovaných se přiznali a pátý při procesu tvrdil, že sice ukradl nářadí použité při akci, spolupachatelem ale nebyl. Šestý pak měl alibi z berlínské pohotovosti, kde se v den činu nechal ošetřit. Proces se třemi obžalovanými soud vedl podle trestního zákoníku pro mladistvé.