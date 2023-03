Biden vyzval Izrael ke zrušení justiční reformy. Nejsme hvězdička na vaší vlajce, zní z Jeruzaléma

Lídr opozice Jair Lapid naopak napsal, že Izrael byl po desítky let nejbližším spojencem USA, ale „nejradikálnější vláda v dějinách země to zkazila za tři měsíce“.

Například krajně pravicový ministr národní bezpečnosti a premiérův blízký spojenec Itamar Ben Gvir v rozhovoru s izraelským vojenským rozhlasem prohlásil, že „Izrael není další hvězdičkou na americké vlajce“ a prezident USA by tohle měl chápat. Ještě ostřejší reakce na Bidenův komentář měli někteří další členové Netanjahuovy koalice.

Vztahy USA a Izraele se proměňují

Veřejná výměna názorů mezi Bidenem a Netanjahuem představuje poměrně vzácný projev nesouhlasu mezi blízkými spojenci. Podle agentury AP signalizuje, že mezi USA a Izraelem roste napětí kvůli kontroverzní soudní reformě, jejíž prosazování izraelský premiér po masových demonstracích v pondělí o několik týdnů odložil.

Reforma, která by vládní koalici poskytla kontrolu nad jmenováním soudců nejvyššího soudu a umožnila přehlasovat soudní rozhodnutí prostou parlamentní většinou, vyvolává v Izraeli masové protesty již od ledna.

Bílý dům v reakci na to původně uvedl, že Netanjahu by měl v této otázce hledat kompromis. „Doufám, že od ní upustí,“ řekl nyní k justiční reformě Biden. „Doufejme, že premiér bude jednat tak, aby se mohl pokusit o nějaký skutečný kompromis. Ale to se teprve uvidí,“ poznamenal americký prezident.

Američtí Židé a Izrael se odcizují, soudí Borek

Netanjahu uvedl, že Izrael je suverénní země, která se rozhoduje z vůle svého lidu, a nikoli na základě tlaků ze zahraničí, včetně těch nejlepších přátel. Izraelská vláda podle něj usiluje o provedení reforem „prostřednictvím širokého konsensu“.

„Znám prezidenta Bidena více než 40 let a oceňuji jeho dlouhodobý závazek vůči Izraeli,“ uvedl také Netanjahu a dodal, že izraelsko-americké spojenectví je neotřesitelné a „vždy překoná občasné neshody“.

Borek v této souvislosti zmínil nepotvrzené informace z Likudu, že Netanjahu čeká na střídání v Bílém domě (Biden končí v lednu 2025) a vztahy s Joem Bidenem už nebude řešit. Zpravodaj připomněl i tenze mezi Izraelem a USA za vlády prezidenta Baracka Obamy. Vztahy se pak s nástupem Donalda Trumpa zlepšily a nyní se zase zhoršily.



Borek však také upozornil na postupné, dlouhodobější odcizování mezi americkými Židy a Izraelem, což může být pro Tel Aviv nebezpečné. Ta první komunita míří doleva, stydí se za slova, jako je „národ,“ „armáda“ či „síla,“ zatímco Izrael naopak tato slova začíná akcentovat, zmínil zpravodaj.