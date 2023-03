Havanský syndrom nejspíš nezpůsobil útok, tvrdí zpravodajci. Zůstává neobjasněný

Analýzu zhruba patnácti set „abnormálních zdravotních incidentů“, jak je vláda pracovně pojmenovala, v 96 zemích provedlo sedm zpravodajských agentur, z toho pět konstatovalo, že je „velmi nepravděpodobné“, že by incidenty způsobil cílený útok, například energetickou zbraní. Jako nepravděpodobné označily agentury také vysvětlení, že šlo o vedlejší produkt jiné činnosti, například elektronického sledování, píše WP. Žádná z agentur však zapojení zahraničního znepřáteleného subjektu přímo nevyloučila.

Nové závěry jsou v rozporu s názorem nezávislé skupiny odborníků, která v loňském roce zjistila, že vnější zdroj energie by byl pravděpodobným vysvětlením příznaků. Panel svolaný zpravodajskou komunitou tehdy navrhl vysvětlení, že cizí mocnost mohla využít „pulzní elektromagnetickou energii“, která symptomy způsobila.

Zpravodajci ve středu nicméně uvedli, že se jim při zkoumání jednotlivých případů nepodařilo najít jednotící prvek, který by tuto teorii potvrdil, například důkaz, že by hypotetický útočník měl přímý výhled na své cíle v amerických institucích pro použití jakéhokoliv zařízení tohoto typu. Analytici však dodali, že „zůstávají otevření novým nápadům a důkazům“, například pokud by se vyskytly informace, že zahraniční mocnost učinila pokroky ve vývoji technologie potřebné pro energetickou zbraň.

Mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierrová ve středu uvedla, že lidé trpící abnormálními zdravotními příznaky by nadále měli mít nárok na zvláštní finanční podporu, kterou jim přiřkl Kongres v říjnu 2021 schválením zákona známého jako Havana Act. „Zdraví státních zaměstnanců je pro prezidenta (Joea) Bidena prioritou. Vyšetřování nekončí a práce pokračuje,“ dodala mluvčí.

Blinken prý o zdravotních potížích nepochybuje

Případy zaměstnanců americké vlády trpících havanských syndromem se objevily na všech světových kontinentech kromě Antarktidy. Současný americký ministr zahraničí Antony Blinken k věci uvedl, že je „odhodlaný zajistit, aby se postiženým dostalo potřebné péče“. Podle nejmenovaného zdroje blízkého ministrovi Blinken pochybuje o tom, že by zaměstnanci trpěli jakousi masovou hysterií nebo psychologickou epizodou, což naznačila předchozí vyšetřování kupříkladu Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI).

„Ti, kteří byli postiženi, mohou vyprávět skutečné příběhy – jejich bolest je skutečná,“ napsal Blinken všem americkým diplomatům, když americká rozvědka CIA loni v lednu oznámila, že cílenou nepřátelskou akci jako vysvětlení fenoménu považuje za nepravděpodobnou.