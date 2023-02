Nigerijci volí prezidenta i parlament. Čekají je ekonomické problémy a konflikty s islamisty

Černým koněm volby by se mohl stát i šestašedesátiletý Rabiu Kwankwaso. Bývalý federální ministr obrany, senátor a guvernér státu Kano je ve svém státě oblíbený mezi mladými zejména díky své tehdejší štědré sociální politice. Proslavil se především programem stipendií, který dostal do školy tisíce chudých dětí do té doby žebrajících na ulicích.

Volební systém

Pro vítězství v prezidentských volbách je třeba získat nejvíc hlasů v celostátním měřítku a alespoň čtvrtinu hlasů v nejméně 24 z 36 federálních států. Pokud se to nikomu nepovede, dva nejúspěšnější kandidáti postoupí do druhého kola, které se musí konat do tří týdnů.

Průzkum Stears Analytics citovaný webem stanice CNN uvádí, že při vysoké volební účasti má Obi podporu 41 procent voličů, Tinubu 31 procent a Abubakar 20 procent. Při nízké účasti by však Obi získal jen 32 procent, Tinubu 39 procent a Abubakar 22 procent. Při posledních volbách před čtyřmi lety přišlo k urnám 36 procent voličů.

Obyvatelstvo je nábožensky rozdělené přibližně napůl na většinově muslimský sever a křesťanský jih. Existuje nepsaná dohoda, že obě skupiny by měly mít zastoupení u moci. Abubakar, muslim ze severu, si proto jako kandidáta na viceprezidenta vybral křesťana z jihu Ifeanyiho Okowu. Křesťan Obi zase kandiduje s muslimem Yusufem Datti Baba-Ahmedem. Tinubu však zvyklost porušil a jakožto muslim kandiduje se souvěrcem Kashimem Shettimou.