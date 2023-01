Útočník v regionálním vlaku v Německu zabil dva lidi, dalších pět zranil

„Je to úplně hrozné,“ řekla Sütterlinová-Waacková v první reakci. „Jsme šokováni a zděšeni, že se něco takového stalo,“ poznamenala také podle rozhlasové a televizní stanice NDR. Na místě je spolková i zemská policie, případ vyšetřuje státní zastupitelství.

Muž na cestující podle policie zaútočil krátce před patnáctou hodinou, když se souprava blížila do nádraží v obci Brokstedt. V ní podezřelého krátce nato policisté zadrželi. Doprava na trati byla zastavena a nádraží uzavřeno. Na fotografiích je vidět řadu sanitek a policejních vozů, na místě byl i vrtulník.

Jeden z očitých svědků serveru Kieler Nachrichten řekl, že lidi ve vagónu zachvátila panika, když k nim přiběhla trojice dívek s tím, že ve vlaku je muž ozbrojený nožem. Poté, co vlak zastavil v Brokstedtu, vyběhli z něj cestující co nejrychleji ven, aby se dostali do bezpečí.