Dávno ztracený obraz se objevil u Madonny. Francouzské město si jej chce půjčit

Severofrancouzské Amiens se chce stát evropským hlavním městem kultury. I s pomocí obrazu, o kterém, s výjimkou odborníků, velká část veřejnosti nikdy neslyšela.

O zapůjčení žádá starostka města zpěvačku Madonnu. Obrátila se na ni přímo. „Pravděpodobně jste o městě Amiens, kde jsem starostkou, nikdy neslyšela,“ napsala Brigitte Fourre světoznámé zpěvačce.

Madonna dala za obraz 25 milionů

Madonna koupila obraz Diana a Endymion před více než třiceti lety v aukci za 25 milionů korun. Dílo se ztratilo v roce 1918 po bombardování města a nikdo neví, jak se na dražbu dostalo.

„Obraz je významný z několika důvodů. Tím největším je, že byl objednán králem do Versailles,“ poukazuje Francois Séguin, konzervátor Muzea Picardie v Amiens. Pokud by byla starostka ve své snaze úspěšná a Madonna by obraz městu opravdu zapůjčila, visel by s největší pravděpodobností právě v Muzeu Picardie.