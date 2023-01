Inflace v Turecku silně poklesla. Vládní předvolební investice to mohou změnit

Míra inflace v Turecku v prosinci klesla na 64,3 procenta z listopadové hodnoty 84,4 procenta. Oznámil to v úterý turecký statistický úřad. Je to výraznější pokles, než čekali analytici, a nejprudší snížení za více než čtvrt století. Velký vliv má na to ale vysoká srovnávací základna. Analytici také upozorňují, že před volbami se čekají vyšší výdaje vlády, což může zpomalování růstu cen ohrozit.