Británie hledá cestu, jak vyřešit pat v Severním Irsku. Do dalších voleb se nikomu nechce

Spor mezi dvěma stranami se v současnosti vede zejména o severoirský protokol. DUP, která patří k zastáncům brexitu, požaduje, aby se Británie a Evropská unie dohodly na zrušení severoirského protokolu, kvůli kterému Belfast částečně ztratil dosavadní pevná pouta se Spojeným královstvím, protože musí dodržovat pravidla jednotného trhu EU a celní unie.

„Obě strany však zároveň přiznávají, že ani předčasné volby nic nevyřeší,“ dodal zpravodaj. Vyřešení sporu o protokol je proto na Londýnu a Bruselu.

Londýn a Brusel hledají řešení

Bývalý britský premiér Boris Johnson chtěl protokol dokonce jednostranně zrušit, což vyvolalo velké pnutí mezi Británií a Evropskou unii. Negativní vztah k němu měla i bývalá premiérka Liz Trussová. Současný premiér Rishi Sunak se ke kompromisnímu nastavení zatím konkrétně nevyjádřil, doplnil Dolanský.

V posledních volbách do regionálního parlamentu, které se konaly před sedmi měsíci, poprvé zvítězila republikánská strana Sinn Féin. Demokratická unionistická strana s ní ale odmítla utvořit vládu kvůli brexitovým pravidlům. Podle Coveneyho je možné, že Británie a EU do konce roku ukončí svůj dlouhodobý spor ohledně obchodních pravidel pro Severní Irsko, pokud budou obě strany otevřené kompromisu.

„EU při několika příležitostech uvedla, že by tyto otázky ráda vyřešila do konce roku, a já si myslím, že je to možné, pokud bude na obou stranách politická chuť to uskutečnit,“ míní Coveney. Británie a EU již obnovily rozhovory o možných řešeních.