Šéf OSN vyzval k vyslání mezinárodních sil na Haiti. Trápí jej zločin i cholera

Členové gangů od září blokují vjezd do terminálu Varreux v hlavním městě Port-au-Prince. To na Haiti dále prohloubilo nedostatek paliv, zvýšilo ceny na černém trhu a zhoršilo už beztak špatnou sociální situaci většiny haitského obyvatelstva.

Zločin a cholera

V dopise předloženém Radě bezpečnosti OSN Guterres kritizuje „zločinecké gangy, které ovládly strategickou infrastrukturu“. Guterres zároveň uvedl, že je „extrémně znepokojen novým výskytem případů cholery na Haiti v souvislosti s dramatickým zhoršením bezpečnosti“.

Podle dopisu by měly být na Haiti vyslány jednotky rychlého nasazení z jednoho nebo více členských států OSN, které by pomáhaly haitské policii. Kromě ochrany infrastruktury a služeb by měly jednotky za úkol zabezpečit volný pohyb vody, paliva, potravin a léků z hlavních přístavů a letišť k občanům.

Do roku 2017 na Haiti působily modré přilby OSN, obdobnou novou mírovou misi ale Spojené národy vnímají až jako poslední možnost, píše se v dopise, z něhož cituje agentura AP.