Zemřela Barbara Wintonová. Velkou část života šířila odkaz svého otce, zachránce židovských dětí

Hleděl do budoucnosti, říkala o otci

Její otec Nicholas Winton jako mladý bankéř ze své vlastní vůle organizoval v počátcích války v Československu odjezdy židovských dětí do Británie. Obstarával veškeré formality potřebné k jejich přepravě po železnici, zařizoval dětem doklady a přijetí v britských rodinách. Skoro sedm stovek dětí tak zachránil před jistou smrtí v nacistických koncentračních táborech.

Po válce se Winton živil jako makléř a o svém hrdinství veřejně nemluvil. „Jak známo, byl to muž, který se vždycky díval do budoucnosti. Když jsem vyrůstala, byla to pro něj už dávná historie. Doma se o tom mluvilo, ale nijak se to neprosazovalo,“ uvedla o svém otci při své návštěvě Prahy v roce 2015 krátce poté, co její otec zemřel ve věku 106 let.

Do povědomí širší veřejnosti se dostal až díky dojemnému setkání se svými zachráněnými „dětmi“, které zorganizovala BBC v roce 1988, téměř půlstoletí po jeho hrdinských činech.