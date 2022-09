Inflace v Turecku přesáhla osmdesát procent. Podle nezávislých expertů je násobně vyšší

Podle zpravodaje ČT v Turecku Václava Černohorského k tomu Erdogana vedou ideologické důvody. „Z jeho pohledu nízké úrokové sazby, dostupné půjčky, jsou něco, co by mělo pomoci nastartovat tureckou ekonomiku, co by mělo pomoci exportérům,“ uvedl s tím, že vývozu má pomoci i levná lira. Černohorský také upozornil, že v Turecku jsou instituce jako centrální banka, které v jiných zemích fungují nezávisle, podřízeny rozhodnutím prezidenta.

Turecké domácnosti se snaží slábnoucí měnu proměnit za zboží či nemovitosti

Minulý týden tamní úřady zveřejnily data o hospodářském růstu. V meziročním srovnání rostlo turecké HDP o více než sedm procent. „Což je hodně ve srovnání s ostatními státy G20, dvaceti největších ekonomik světa,“ popsal Černohorský.

Upozornil však, že růst žene spotřeba tureckých domácností. „Když se podíváme na data z plateb kreditními kartami, zjistíme, že z velké části je tato spotřeba hnána na dluh. Je to výraz toho, že turecké domácnosti se snaží měnu, která v jejich očích ztrácí hodnotu, proměnit na cokoliv, co v jejich očích hodnotu má. Ať už je to elektronika, automobily, nemovitosti nebo zahraniční měna,“ vyjmenoval.

„Máme tu i krizi důvěry. Jak ze strany místních, tak ze strany zahraničních investorů, která posiluje ztrátu hodnoty turecké liry,“ doplnil.