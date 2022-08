Brazílie vyhlíží nebývalý comeback. Bolsonara v předvolebním průzkumu porazil exprezident da Silva

V Brazílii tento týden začala kampaň před prezidentskými volbami a podle pátečního průzkumu by stávajícího prezidenta Jaira Bolsonara porazil Inácio Lula da Silva. Ten stál v čele jihoamerické velmoci v letech 2003 až 2011 a jeho případný politický comeback by byl o to velkolepější, že šest let po odchodu z úřadu skončil kvůli korupci a praní špinavých peněz ve vězení.