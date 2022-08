Prezidentské volby v Keni stále vzbuzují emoce. Poražený kandidát se obrátí na soud

Na straně Odingy je dosluhující prezident i čtyři ze sedmi volebních komisařů, kteří výsledky odmítli uznat. Odinga už zažil čtyři porážky v prezidentském klání. Tu poslední zkoušel zpochybnit u Nejvyššího soudu. Zatímco tehdy neuspěl, nyní věří, že se volby budou opakovat.

Odingu by ve snaze o zneplatnění voleb mohl podpořit i dosluhující prezident Uhuru Kenyatta, který se za něj postavil už před hlasováním. Svého viceprezidenta Ruta označil za nedůvěryhodného. Tisíce Rutových voličů tím ale neodradil.

Bývalý viceprezident si získal jejich přízeň působivým životním příběhem. Začínal jako prodejce kuřat, první boty si pořídil až v patnácti letech. Přesto dokázal vystudovat vysokou školu a prosadit se v politice. Za obhájce chudých a bojovníka s mocnými klany se označoval i ve funkci viceprezidenta a řadu obyvatel přesvědčil.

Strach z nepokojů i ze zdražování

V době, kdy paliva a základní potraviny zdražují o desítky procent, navíc Ruto sliboval naději a prosperitu. Cílil hlavně na mladé do 35 let, jejichž nezaměstnanost se blíží ke čtyřiceti procentům. Krotil i obavy ze státního dluhu, který se za minulé hlavy státu ztrojnásobil.

„Přibrzdíme další půjčky. Zadlužování se sice nezastaví, ale zahájíme cestu ke zpomalování dalších půjček. Protože jak se říká, když se ocitnete v díře, přestaňte kopat,“ řekl vítězný kandidát na prezidenta Keni.

I nejpromyšlenější plány by však zhatil výbuch povolebního násilí. Z vlastní zkušenosti to ví rovněž Ruto, kterého mezinárodní tribunál vyšetřoval v souvislosti s nepokoji z roku 2007. V jeho zájmu tak je, aby se politická situace uklidnila co možná nejdříve.