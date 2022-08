Vyschlé kanály a málo vody v Rýnu komplikují dopravu a přitěžují německé ekonomice

Rýn není jen nejdelší řekou Německa, ale také klíčovou vodní dálnicí. Lodě, které ji brázdí, přispěly ke vzniku největších center německého hornického, hutního i chemického průmyslu. Už před čtyřmi lety ale tradiční tepna německého hospodářství téměř vyschla. Sucho z roku 2018 bylo největší za pět set let. A letošní stav vody se tomu kritickému z léta 2018 rychle blíží.

Podle mluvčího Úřadu pro vodní a lodní dopravu na Rýně Christiana Hellbacha je voda na nižších úrovních než v roce 2018 ve stejné době. To už v tuto chvíli znamená potíže pro velké průmyslové podniky. K vysokým cenám energií přibyly i vysoké ceny lodní dopravy. Jestliže si majitelé těchto lodí ještě v červnu účtovali za tunu materiálu 20 eur, teď je to 110 eur.

Ekonom: Ztráty mohou jít do stovek miliard eur

Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka bude vývoj záviset na přírodě. „Když Německo zažívalo v minulosti podobné krize, kleslo HDP až o čtyři desetiny procentního bodu, což může v současné situaci znamenat ztrátu desítek až stovek miliard eur,“ zhodnotil Křeček v Horizontu ČT24.

„Děje se to také v situaci, kdy se zásobujeme na zimu. Máme tady nejen přiškrcené dodávky plynu z Ruska, ale teď i uhlí. Když se tyto dva problémy spojí, tak to může vést k odstávkám některých provozů a ty škody pak budou rychle narůstat,“ tuší ekonom.

Velké německé chemičky proto nevylučují výpadky výroby a také zdražování vlastních výrobků, které ještě přiživí vysokou inflaci. Na Rýně se hraje o další citlivé místo Německa, o jeho energetiku. „Před válkou na Ukrajině vozila uhlí jedna loď z deseti. Teď je to jedna loď z pěti,“ říká Claereboets.

Kvůli nedostatku ruského zemního plynu země obnovuje provoz některých už odstavených uhelných elektráren. Pokud by ale doprava na Rýně zkolabovala, dostaly by se i uhelné reaktory do potíží. Firma Uniper už teď hrozí výpadkem dvou svých elektráren. Ty přitom dohromady produkují dost elektřiny pro zásobování skoro sedmi set tisíc domácností.