Důkazy svědčí o naprostém selhání policie při zásahu u střelby na škole v Uvalde, řekl texaský činitel

Texaské listy Texas Tribune a Austin Statesman společně s regionální televizí KVUE s odvoláním na záznamy o operaci informovaly, že policisté asi dvacet minut po začátku incidentu měli na místě dlouhé zbraně i minimálně jeden balistický štít, do třídy se střelcem ale vstoupili až skoro o hodinu později. Údajně čekali na klíč, ačkoli byl k dispozici nástroj na překonávání zamčených dveří.

Agentura AP zjištění označila za nejnovější z nelichotivých odhalení týkajících se počínání policie při masakru na jihu Texasu, který je jedním z nejtragičtějších případů střelby na škole v dějinách Spojených států. Pachatel, identifikovaný jako osmnáctiletý Salvador Ramos, vyzbrojený legálně zakoupenými zbraněmi 24. května v Robb Elementary School zabil devatenáct dětí a dvě učitelky. Policie jej zlikvidovala až po příjezdu zásahové jednotky pohraniční stráže.

Podle McCrawa ovšem už tři minuty po vstupu střelce do školy bylo na místě dostatek strážníků, aby útočníka zlikvidovali. „Máme přesvědčivé důkazy, že bezpečnostní reakce na útok na Robb Elementary byla naprostým selháním,“ citovala státního činitele agentura Reuters.

Texaská média zásah zrekonstruovala na základě záznamů bezpečnostních kamer a přepisů komunikace mezi policisty. „Strážníci v Uvalde byli připraveni s puškami, štíty a nástroji, neměli však jasné rozkazy,“ shrnuje zjištění v titulku Texas Tribune.

Další dvě zmíněná média uvádějí, že do devatenácti minut od příjezdu střelce do školy byli na místě policisté s puškami a taktickým vybavením. Podle Texas Tribune během následující půl hodiny dorazily další tři balistické štíty a k dispozici bylo i páčidlo používané hasiči na otvírání dveří. Policisté ale do dvou propojených tříd, v nichž střelec pozabíjel děti a učitelky, vtrhli až o další půl hodinu později.

Účinnost rychlejšího zásahu je nejistá

Deník napsal, že během téměř osmdesátiminutového čekání strážníci nevypálili jedinou ránu a od tříd se stáhli poté, co útočník začal střílet jejich směrem. Šéf policie místního školního okrsku Pete Arredondo dříve uvedl, že on a další policisté se během této doby pokusili otevřít dvoje dveře do tříd, podle médií ale dostupné záběry bezpečnostních kamer nic takového neukazují. Zevnitř se přitom po příchodu prvních jedenácti policistů ještě nejméně třikrát ozvala střelba. Policie nakonec dveře otevřela klíčem 77 minut poté, co dovnitř vstoupil střelec.

Zda by rychlejší zásah pomohl zachránit životy, není zcela jasné, neboť většina obětí patrně zemřela v prvních momentech útoku. Texaský guvernér Greg Abbott bezprostředně po incidentu vyzdvihoval odvahu strážníků, následně ale činitelé ve světle nových odhalení svá vyjádření měnili. Šéf ministerstva veřejné bezpečnosti tři dny po střelbě hovořil o „špatném rozhodnutí“ v souvislosti s odkládaným vniknutím do třídy se střelcem.

Pozornost se přitom soustředí hlavně na Arredonda, který váhal s vydáním rozkazu zasáhnout proti střelci. V červnovém rozhovoru s Texas Tribune uvedl, že po počáteční intenzivní palbě se domníval, že žáci už nejsou ohroženi. Také tvrdí, že se nepovažoval za velitele zásahu. Ovšem podle nových informací dával zasahujícím policistům pokyny.

Z třídy s mrtvými mezitím na tísňovou linku přicházelo volání o pomoc, není ovšem jasné, zda se tato informace dostala k účastníkům zásahu. Jednomu z policistů však ze dvou propojených tříd zavolala jeho žena, která na škole učila, aby mu řekla, že je raněná, jak již dříve zjistil list The New York Times.

Policejní operaci v Uvalde nyní vyšetřují státní i lokální činitelé a také federální ministerstvo spravedlnosti. Jeho šéf Merrick Garland 8. června oznámil, že resort za tímto účelem sestavil devítičlenný tým, jehož zjištění budou zveřejněna.