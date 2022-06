Na Ukrajině se od začátku invaze ztratilo přes dva tisíce dětí, některé unesli okupanti

„Nikdy nesloužil v armádě. Nikdy neměl v ruce zbraň,“ říká otec pohřešovaného chlapce Oleg Buryak, který pracuje jako vedoucí vojenské správy v Záporoží. Domnívá se, že si s ním okupanti dokázali chlapce spojit a usoudili, že by se jim mohl hodit jako vězeň pro budoucí vyjednávání. Podmínky jeho propuštění už prý okupanti otci sdělili, neřekl ale jaké.

Šestnáctiletý Vlad Buryak žil s rodiči v Melitopolu. I přes naléhání otce totiž matka evakuaci odkládala. Na cestu s dětmi vyrazila až poté, co zemřel nemocný člen rodiny, o kterého se starala. Vyrazili do Záporoží. Problém nastal po cestě na jednom z kontrolních stanovišť. Ruští vojáci pojali podezření, že si je Vlad natáčí na mobil, a zatkli ho.

Pomoc humanitárních organizací

Vlad ale není ojedinělý případ. Jen od začátku války podobně zmizely přes dva tisíce dětí. S pátráním po nich pomáhají ukrajinské i evropské humanitární organizace.

„Jsou to obrovská čísla, nikdo se na to nemohl připravit. Evidujeme asi 2200 případů pohřešovaných dětí. Nejtěžší je přemýšlet nad tím, jestli vaše dítě žije, nebo ne,“ říká k tomu Marina Lypovetska, vedoucí ukrajinské neziskové organizace Magnolia.

Podle organizace nejde jen o ztracené děti. Úřady evidují zhruba čtvrt milionu těch, kteří byli okupanty násilně zavlečeni do Ruska nebo do samozvaných republik v Donbasu. Takřka dva tisíce z nich jsou sirotci. Podle všeho je čeká adopce do ruských rodin. Prezident Vladimir Putin už podepsal dekret, který proceduru zrychluje.