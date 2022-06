Šanghaj rozvolňuje tvrdá opatření. Život obyvatel ale nadále zůstává pod kontrolou úřadů

Ve městě se ve středu otevřely obchody a nákupní centra a do plného provozu se vrátila také veřejná doprava. Lidé žijící mimo rizikové oblasti mohou zase docházet do zaměstnání a částečně se otevírají i školy, prezenční výuka ale zůstane dobrovolná. Obchody a další veřejné prostory smějí zaplnit jen 75 procent své kapacity a pro vstup je potřeba se prokázat negativním PCR testem. Před testovacími místy se proto hned od rána tvořily dlouhé fronty.

Obavy z návratu covidové epidemie byly ve středu v Šanghaji patrné na každém kroku. Policisté i zaměstnanci bank a dalších institucí si oblékli ochranné kombinézy a mnoho lidí si na cestu do práce nasadilo kromě roušky i obličejový štít a rukavice, napsala agentura Reuters.

„K normálu to má daleko, pořád platí mnoho omezení,“ řekla zpravodajka ČT v Asii Barbora Šámalová. Negativní PCR test starý nejvýše 72 hodin je třeba i pro cestu autobusem. „To znamená prakticky neustálé testování. (…) Vůbec se v této fázi neřeší takové věci jako zábava – kina, stadiony, bary stále zůstávají zavřené,“ uvedla Šámalová.

Někteří obyvatelé byli do karanténních center odvlečeni násilím

Zatímco v dubnu, kdy vedení Šanghaje vyhlásilo přísnou uzávěru, bylo ve městě okolo 20 tisíc nových případů covidu-19 denně, za posledních 24 hodin jich zdravotníci zachytili podle agentury AP jen patnáct. Největší šanghajské karanténní centrum s 50 tisíci lůžky, zřízené v šanghajském kongresovém středisku, v úterý propustilo poslední dva lidi, kteří do něj byli kvůli pozitivnímu testu na koronavirus posláni, a ukončilo provoz. Celkem tímto karanténním centrem prošlo 174 308 osob, napsala agentura Reuters.

Špatné hygienické podmínky v karanténních zařízeních byly jednou z nejčastějších stížností obyvatel Šanghaje během lockdownu. Lidé kritizovali také problémy s přístupem ke zdravotní péči a nedostatek potravin, protože rozvážkové služby nápor nezvládaly.

„Bylo to nesmírně těžké, opravdu frustrující, traumatizující,“ popsala lockdown v Šanghaji Šámalová. Nesouhlasné komentáře se přes zásahy cenzury objevovaly na sociálních sítích, někteří obyvatelé opatření porušovali, vyšli ven a snažili se prorazit bariéry, což vedlo ke střetům s bezpečnostními složkami. „Nařízení byla opravdu velice krutá. Mnoho lidí bylo odváženo do karantén, přestože byli úplně zdraví. Jen proto, že se v jejich bloku objevilo pár případů,“ popsala Šámalová, s tím, že někteří byli do center odvlečeni násilím.